السيسي: ميناء إسكندرية من أكثر المواني كفاءة في المنطقة (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه في عام 2023 أصبح ميناء إسكندرية عقب افتتاح محطة "تحيا مصر" من أكثر المواني كفاءة في المنطقة.

وتابع “االسيسي” خلال كلمته في ثان جلسات مؤتمر “حكاية وطن”، اليوم الأحد، أنه لا يمكن أن تقوم دون تنمية وتطوير.

وأكمل: "حد يقولي بلاش تطور مواني ومتعملش مناطق لوجستية"، متسائلًا: "أومال أنتوا عايزين تبقوا بلد إزاي".

وواصل السيسي: "الناس لازم تعرف الدولة بتتعمل إزاي، أنا عديت على دول أفريقية كثيرة، وشوفت هي ماشية إزاي، وسألتهم بتقدموا دعم إيه، قالوا مفيش مش بنقدم أي دعم، وكنت بسأل علشان أتعلم علشان أشوف بلدي هي كده ليه".

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

انطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن

وتضمن جلسات مؤتمر حكاية وطن اليوم جلستين وهي "المشروعات القومية والبنية التحتية"، والأمن المائي والغذائي".

تفعيل المشاركة المجتمعية

ويأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

مجالات السياسة الخارجية

كما يستكمل مؤتمر حكاية وطن جلساته حتى غد الإثنين والذي يعد الاخير بجلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

رئيس الوزراء يستعرض إنجازات الدولة المصرية

وقد استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، وحضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد وأعقبها جلسة الطاقة.