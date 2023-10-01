السيسي: الوعي والفهم والصدق هو الأهم (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الرقم الذى طرح من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء 10 تريليونات جنيه على الأسعار الحالية، 300 مليار دولار على الأسعار قبل كده 600 مليار دولار، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن تقوم بدون تنمية وتطوير.

وتابع "السيسي" خلال كلمته في ثاني جلسات "حكاية وطن"، اليوم الأحد، أنه من سنة ونصف كان في كأس العالم في قطر والإعلام هاجم انفاق 300 مليار دولار من دولة، الإعلام بيهاجم وبيقول ضيعتوا 300 مليار دولار، قولتلهم زعلانين ليه ده الرقم اللي يتصرف على دولة إنها تجهز نفسها مش للكأس لكن علشان تبقى دولة تتقدم، ووقتها العلاقات لم تكن كما هي الآن لكن الوعى والفهم والصدق هو الأهم.

وواصل السيسي:" إحنا صرفنا 10 تريليونات فقط لأنها شركات مصرية، لو أنها أجنبية كانت هتبقى 30 تريليونًا لكن من كرم ربنا إنها بشركات مصرية بالكامل".

انطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن:

تضمن جلسات مؤتمر حكاية وطن اليوم جلستان وهي "المشروعات القومية والبنية التحتية"، والأمن المائي والغذائي".

تفعيل المشاركة المجتمعية:

يأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

مجالات السياسة الخارجية:

كما يستكمل مؤتمر حكاية وطن جلساته حتى غدٍ الإثنين والذي يعد الأخير بجلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

رئيس الوزراء يستعرض إنجازات الدولة المصرية:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، وحضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد وأعقبها جلسة الطاقة.