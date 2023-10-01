الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي للجزار والوزير: أنا ما اعرفش حاجة اسمها 2030 كل المشروعات تخلص 2025 (شاهد)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة إنجاز المشروعات فى عام 2025.

 

 

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جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بحضور السيسي (بث مباشر)

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السيسي: "الغلبان في الشارع له في مصر مثلي وعليه اللي عليا" (فيديو)

 وقال “السيسي” خلال في ثاني أيام جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم الأحد، إنه: "أنا معرفش حاجة اسمها 2030 أنا بتكلم على 2025، لازم كل حاجة تخلص 2025".

 

 يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

 

تعزيز الحوار مع المواطنين:

 يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب، ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

 

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