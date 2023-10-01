سعر العملات الأجنبية أمام الجنية صباح اليوم الأحد في البنوك

أسعار العملات الاوروبية.. شهدت أسعار الأوروبية مقابل الجنية المصري خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الاحد في أول يوم عمل في البنوك المصرية استقرارًا بعد اجازة دامة 4 ايام من ضمنها عطلة المولد النبوي الشريف، وسجل سعر اليورو أمام الجنيه 32.98 جنيه للشراء و32.14 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" العملات الاوروبية خلال بداية التداولات الصباحية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة الإقتصادية في مستهل بداية كل يوم للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات الاجنبية صباح اليوم الاحد

العملات الاوروبية

أسعار العملات الاوروبية

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه 32.98 جنيه للشراء و32.14 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه 38.11 جنيه للشراء و38.27 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري 33.42 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.