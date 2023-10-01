الأطباء تكشف تفاصيل اليوم الثاني لمؤتمر الامتياز التاسع بدار الحكمة

أعلنت نقابة الأطباء، عن تفاصيل اليوم الثاني لمؤتمر الامتياز التاسع بمشاركة الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر ورئيس المؤتمر، بالإضافة إلى تواجد منظمي المؤتمر الدكتور كريم سالم و الدكتور خالد أمين و الدكتورأحمد السيد.

وأعلن الدكتور خالد أمين مقرر مساعد اللجنة العلمية، عن انتهاء فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الامتياز التاسع أمس السبت 30 سبتمبر.

وأشار الدكتور أحمد السيد مقرر لجنة الشباب، أن المؤتمر يهتم بتعليم الطبيب الذى لا يزال في بداية حياته العملية والتي تعد أهم الحالات الطبية التي سيواجهها في بداية مشواره وكيفية التعامل معها.

وصرح الدكتور كريم سالم مدير فني اللجنة العلمية بنقابة أطباء مصر، أن المؤتمر يعد من أهم أعمال "النقابة" في رعاية الأطباء وتوفير مصدر للتعليم الطبي المستمر يتميز بالجودة العالية لهم.

الأطباء: انعقاد مؤتمر الامتياز سنوياً

وأكد سالم، أنه نظراً للاقبال الكبير جداً علي التسجيل، سوف يعقد المؤتمر أكثر من مرة سنوياً لاستيعاب جميع الأطباء الراغبين في الحضور.