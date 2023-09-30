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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 8

مباراة الهلال والشباب
مباراة الهلال والشباب

اختتمت اليوم منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة أبرزها سقوط الاتحاد والأهلي في فخ التعادل وفقدان كل منهما لنقطتين.

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ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الـ 25

وافتتح فريق النصر الجولة بالفوز الطائي بهدفين مقابل هدف، كما فاز التعاون على الحزم 3-1، وسقط الاتحاد في فخ التعادل أمام الفيحاء 0-0، واختتم اليوم الأول بفوز الهلال على الشباب 2-0.

وفي اليوم الثاني فاز الرياض على أبها 1-0، وفاز الأخدود على الرائد 2-1، وفاز الفتح على الوحدة 5-1، وتعادل الأهلي مع الاتفاق 0-0، واختتمت الجولة بفوز ضمك على الخليج 2-0.

ونجح الهلال في اعتلاء صدارة الدوري برصيد 20 نقطة، وخلفه الاتحاد في المركز الثاني بـ19 نقطة والتعاون في المركز الثالث بـ19 نقطة، والنصر في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

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