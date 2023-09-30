رياض محرز ينفرد برقم مميز في الدوري السعودي

انفرد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق أهلي جدة السعودي، برقم مميز في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 8 جولات من البطولة حتى الآن.

وأصبح رياض محرز أكثر لاعب في الدوري صناعة للفرص في البطولة بعدما وصل إلى صناعة 30 فرصة متاحة للتسجيل، أكثر من أي لاعب آخر بالدوري.

ومازال التعادل السلبي مسيطرًا على مباراة الأهلي والاتفاق الجارية الآن على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي - روجو إيبانيز - عبدالباسط هندي - سعد بالعبيد.

الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد.

الوسط الهجومي: رياض محرز - غابري فيجا - سانت ماكسيميان.

الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

بينما بدأ الاتفاق المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: باولو فيكتور.

الدفاع: رادحي وتيسيران وجاك هيندري والخطيب.

الوسط: جوردان هندرسون وفينالدوم وهزازي.

الهجوم: روبين كوايسون وديمتري جاراي وموسى ديمبلي.

يحتل الاتفاق المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما يمتلك نادي الأهلي 15 نقطة في المركز السادس بالترتيب، في لقاء تاريخي ومهم للغاية بالنسبة للفريقين.