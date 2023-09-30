مراجعة خطة التطهير والصيانة الوقائية لمحطات الصرف الصحي بالفيوم

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الشركة ضمن الاستعدادات لموسم الشتاء والتقلبات الجوية.

وأكد أن الشركة تقوم بأعمال تطهير لشبكات ومحطات رفع الصرف الصحي الفرعية والرئيسية بمختلف أنحاء المحافظة لزيادة قدرتها الاستيعابية لإستيعاب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار وصيانة وتجهيز 50 سيارة متخصصة فى مجال شفط وكسح المياه عبارة عن ٢٠ سيارة فنطاس كسح بسعة ٤ و٦ متر مكعب وعدد ٦ سيارة نافوري ضغط عالي و ٨ سيارة نافوري مدمج وعدد ٤ سيارة نافوري نقالي و ٥ سيارة فاكيوم و ٢ سيارة كباش و ١ سيارة مجهزة للتعامل مع السيول و ٢ بدالة كسح علاوة على توافر ٧سيارات مياه شرب يتم تعبئتها لتغذية المناطق التى قد تتأثر بانقطاع المياه نتيجة الطقس السيء

وشدد النجار، على رفع درجة التأهب بادارة الخط الساخن ١٢٥ وادارة متابعة الشكاوي وجميع قطاعات الشركة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة بالتنسيق مع غرفة العمليات بديوان المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

تحصين الاغنام والماعز

ومن جهه اخرى أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فضلاً عن عمليات ترقيم وتسجيل الماشية، وذلك غداً الأحد 1 اكتوبر 2023.

وأكد المحافظ، أهمية الدور الحيوي لمديرية الزراعة، ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية، إضافة إلى مشايخ الأوقاف بالقرى والنجوع، في توجيه المواطنين وتوعية الفلاحين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين، حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل، وتحقق النتائج المرجوة من الحملة.

من جهته، أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة، وعددها 92 وحدة، وأن أعمال التحصين والترقيم والتسجيل تستهدف 56 ألف رأس من الأغنام والماعز بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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