متبعش مخدرات.. هنا آخر كلمات ممرضة السلام قبل فقدها البصر (فيديو)

تعرضت زينب رمضان، الشهيرة بممرضة السلام، للاعتداء على يد مسجل مخطر، ما أسفر عن إصابتها بفقأ العين وكسر في الأنف وعظام الوجه، تم نقل الضحية إلى مستشفى السلام ثم إلى الدمرداش.

قالت ممرضة السلام، لـ "الوفد": شاب يدعى نور، حول المنطقة لوكر لبيع المخدرات، وبالتحديد منزلنا، جعله قبلة للمدمنين، لم نتحمل ضوضاءهم المستمرة ومشاجراتم التي لا تنتهي.

تابعت من فقدت نور عينها: خرج شقيقي وحذَّر نور ومن معه، من تجارة المخدرات أمام البيت، وإلا سيبلغ الشرطة، وابلًا من السب والقذف، وجهته إحدى قريبات المتهم، غاضبة من التضييق على تجارة ابنهم الآثمة.

دقائق وعاد المتهم وبحوزته أسلحة بيضاء، وبأدواته القاتلة بدأ يطرق باب منزلنا وينادي على أخي حتى يتشاجر معه ويطعنه بـ "الكزلك"، وأضافت ممرضة السلام، خرجت له وقلت له: "امشِ يا نور من هنا.. متبعش مخدرات قدام البيت".

اجتمع الجيران وأخذوا منه الأسلحة، لكن المتهم قد عقد النية على ارتكاب جريمة وأطلق حجرا من يده ليستقر في وجه زينب ممرضة السلام فيصبها بانفجار في مقلة العين، وكسر في الأنف.

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام).

بالفحص تبيَّن أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله المذكورة بالخبر (ممرضة، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف.

بالانتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وجيرانها 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بذات المنطقة بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها وتم ضبط اثنين من المتهمين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الثالث.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (جار ضبطه) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.