سالومون كالو يشارك بديلًا في مباراة الزمالك وأرتا سولار

شارك النجم الإيفواري الدولي سالمون كالو مهاجم نادي أرتا سولار بطل جيبوتي كبديل في المواجهة الجارية أمام نادي الزمالك، في إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية، مساء اليوم السبت.

سالمون كالو يشارك كبديل في مباراة الزمالك وأرتا سولار

وشارك كالو في الدقيقة 71 من عمر اللقاء أمام نادي الزمالك وكانت النتيجة 2-1 لصالح الفارس الأبيض وعبقب نزولة مباشرة نجح لاعبي القلعة البيضاء في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

سالمون كالو صاحب العمر 38 عام يشارك مع فريقه الجديد أرتا سولار بطل جيبوتي بعد موسم قضاه في صفوف فريق بوتافوجو البرازيلي، وانتقل لبطل جيبوتي في العام الماضي 2022.

سجل هدف الزمالك الأول في مواجهة أرتا سولار اللاعب يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، وتمكن شيكابالا من تشجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 53، ثم يشارك كالو وبعدها يسجل زيزو الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 74.