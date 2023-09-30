السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طبيب بيراميدز يكشف تطورات إصابة إبراهيم عادل

بوابة الوفد الإلكترونية

‏أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز  أن المهاجم إبراهيم عادل سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة لبيان التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.
 

txt

مدرب الزمالك السابق: بيراميدز كان بإمكانه مضاعفة نتيجة الجيش الرواندي

txt

مصطفي فتحي يقود بيراميدز لاكتساح الجيش الرواندي بسداسية بدورى أبطال أفريقيا

txt

دوري الأبطال.. بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي في الشوط الاول

‏ أوضح الطبيب أن الفحص المبدئي والإشاعة التي خضع لها إبراهيم عادل خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بكسر في الكاحل، وهي الإصابة التي تسببت في خروجه من مباراة الجيش الرواندي من الشوط الأول.
 

وتابع الطبيب أن الأشعة الإضافية والفحوصات الطبية التي سيخضع لها إبراهيم عادل سيظهر بناء عليها وبشكل نهائي مدى حاجة اللاعب للتدخل الجراحي في الإصابة التي يعاني منها أو الاكتفاء بالعلاج التحفظي وتجهيزه خلال الفترة المقبلة .

مواد متعلقة

مدرب الزمالك السابق: بيراميدز كان بإمكانه مضاعفة نتيجة الجيش الرواندي

مصطفي فتحي يقود بيراميدز لاكتساح الجيش الرواندي بسداسية بدورى أبطال أفريقيا

دوري الأبطال.. بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي في الشوط الاول

تفاصيل إصابة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الجيش الرواندي بدوري الأبطال

تشكيل بيراميدز الرسمي أمام الجيش الرواندي بدوري الأبطال

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

اليوم.. بيراميدز يواجه الجيش الرواندي في لقاء حاسم بدوري أبطال أفريقيا

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي
الجريدة الورقية