دوري الأبطال.. بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي في الشوط الاول

تقدم فريق بيراميدز على نظيره الجيش الرواندي بهدفين دون رد، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال٣٢ من دوري الأبطال.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق تسديدة صاروخية من اللاعب مصطفي فتحي، وأضاف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 21

ويلعب بيراميدز بتشكيل أمام الجيش الرواندي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي

وأسندت اللجنة المنظمة الادارة التحكيمية لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي الى طاقم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوح حكما للساحة، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع.

وتذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا علي قناة أون تايم سبورت 2