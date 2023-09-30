بعد مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين.. قرارات جديدة من جهات التحقيق بالقليوبية

قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بندب المهندس الفني لفحص السيارتين المتسببين في حادث تصادم سيارة نقل وميني باص، بطريق محور شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين.

بعد مصرع 3 اشخاص وإصابة 25 شخصا.. قرارات جديدة من جهات التحقيق بالقليوبية

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، لكشف ملابسات الحادث، وصرحت النيابة بدفن الضحايا عقب مناظرة الجثامين وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير بالوفاة.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، معاينة لمكان حادث تصادم سيارتين بطريق محور شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، مما أدى لمصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، وتبين من خلال المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة ميني باص، وسيارة نقل.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين بعد نقلهم لمستشفى بنها الجامعي وبنها التعليمي، وأكدوا أنهم فوجئوا بوقوع الحادث على طريق محور شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع 3 وإصابة 25 شخص .. أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق كفر شكر بالقليوبية

وقد شهد محور شرق الرياح التوفيقي الجديد،بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية اليوم، حادث تصادم بين سيارة نقل ومينى باص أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين ، وعلى الفور تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى بنها التعليمي، والمصابين إلى مستشفيي بنها الجامعي وبنها التعليمي.

وخلف الحادث عن مصرع كلا من "أسماء إبراهيم عامر، 22 سنة، وهانم غنيمي عطية، 43 سنة، وهاجر حسنين محمد، 18 سنة.

واسفر الحادث عن اصابة كلا من هدير محمد عاطف، 27 سنة، ورضوى محمد عاطف 18 سنة، وفاطمة أحمد محمد 20 سنة، وإنشراح فتحي محمد 29 سنة، وسمر رجب شحاته 27 سنة، ولبنى السيد حسن 18 سنة، ووفاء عبد الله عبد الوهاب 36 سنة، ونجف حواش السيد 20 سنة، ووليد عبده السيد 46 سنة، سائق السيارة النقل، وقوت الباشا إسماعيل إبراهيم 30 سنة، وإيمان محمد سيد 20 سنة، ورحاب محمد عبد الفتاح 32 سنة، وياسمين مصطفى علي 25 سنة، وهاني أحمد عبد الدايم 43 سنة، سائق الأتوبيس، وسهيلة هاشم منير 19 سنة، وإيمان أيمن مهدي 21 سنة، وولاء عبد الله عبد الوهاب 36 سنة، وسهام حسني 45 سنة، ورضا منصور عبد الرحمن 38 سنة، وأماني محمد سمير 20 سنة، وسامية جمال عبد الله 23 سنة، وناهد صلاح عزت 30 سنة، وكريمة محمد السيد 22 سنة، وأيه عبد المجيد محمد 29 سنة، وفهيمة عاطف فهمى 33 سنة"

وكان البداية بنلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بالقليوبية ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميني باص بطريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.