إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على ملكية منزل بالمراغة

شهدت قرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات على ملكية منزل نتج عنها إصابة عامل زراعي وزوج شقيقته طرف أول برش خرطوش وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وإصابة مدرس ونجله طرف ثان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الغريزات دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "نصر الدين . ا . ا . ع" 49 سنة عامل زراعي مصاباً برش خرطوش وزوج شقيقته "أحمد . ح . م . ا" 33 سنة عامل زراعي مصاباً برش خرطوش بالكتف الأيسر وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي .





وطرف ثان "ماهر . ا . ع . م" 59 سنة مدرس مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونجليه "محمود . م . ا . ع" 27 سنة سائق مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"علي . م . ا . ع" 22 سنة عامل وجميعهم مقيمون بذات الناحية .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الآخر بالضرب وأتهم الطرف الأول – الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح الخرطوش المضبوط بحوزته مما أدى لحدوث إصابتهما المشار إليها بسبب خلاف على ملكية منزل .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .