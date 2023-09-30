مستشفى جامعة أسيوط يسلم الشهادات الخاصة بالبرنامج التدريبي للسلامة والصحة المهنية

أعلنت إدارة السلامة والصحة المهنية بمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، تسليم شهادات وزارة القوى العاملة المعتمده من معهد الثقافة العمالية، والخاصة بتدريب أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات الجامعي، والدكتور ياسر إمام نائب مدير المستشفى ورئيس لجنة السلامة والصحة المهنية.

يأتي هذا التدريب في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط، ووزارة القوى العاملة على إعداد كوادر مهنية مدربة فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتعزيز بيئة عمل آمنة محافظة على توافر السلامة والصحة المهنية وتأمين جميع مقومات الإنتاج داخل المنشآت.

شهد الحفل تكريم كل من الدكتور ياسر إمام، والدكتور محمد عبد الحميد نائب المدير للشئون الطبية والعلاجية، وشيماء صلاح مدير السلامة والصحة المهنية، والدكتورة ميرفت كامل مدير الصيدليات، ونصر عبدالله مدير شؤون المقر، وعبد الحميد محمد فني سلامه بالمستشفى، وإيمان حسانين تمريض العيادات الخارجية، ورضا مرسي مسئول مكافحة التلوث، ومحمد عثمان موظف بالدفاع المدني بالمستشفى، ومحمد يوسف موظف بالدفاع المدني بالمستشفى، ونجلاء حسن مسئول العلاج الخاص، وغاده حسن مشرفة التمريض بالعمليات، وسعاد عبد الحكيم مسئول التمريض، وعثمان محمد من إدارة الأمن.

مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط يسلم الشهادات الخاصة بالبرنامج التدريبي للسلامة والصحة المهنية

مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط يسلم الشهادات الخاصة بالبرنامج التدريبي للسلامة والصحة المهنية