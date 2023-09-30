حرب العصابات تتفشى في "السويد".. وإجراءات قوية جديدة

أعلنت "السُلطات في السويد"، اعتزامها تكليف جيش البلاد بتنفيذ بعض المهام لمساعدة الشرطة في أعقاب موجة جريمة غير مسبوقة، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت.

وبهذا التكليف، تُصبح مشاركة الجيش في مكافحة الجريمة خطوة غير عادية إلى حد بعيد بالنسبة للسويد، ما يسلط الضوء على خطورة عنف العصابات الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد هذا الشهر.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أولف كريسترسون أن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل كيف يمكن للقوات المسلحة والشرطة العمل معا.

وبين قائد الشرطة الوطنية أن ذلك لن يشمل قيام الجيش بأعمال الشرطة المباشرة.

جدير بالذكر أن عمليات إطلاق النار والتفجيرات تصاعدت في سبتمبر استثنائيا، وقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في الأيام الأخيرة في هجمات منفصلة يشتبه أنها على صلة بعصابات إجرامية.

بيان تركي شديد اللهجة احتجاجًا على حرق نموذج لـ "أردوغان" في السويد

أصدرت "وزارة الخارجية التركية"، بيانًا شديد اللهجة احتجت فيه على حرق نموذج للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، تحت حماية الشرطة السويدية، أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الجمعة.

وقالت الخارجية التركية في بيان بشأن "الإجراء الذي استهدف الرئيس التركي في السويد": "إننا ندين بأشد العبارات السماح بارتكاب "عمل حقير" يستهدف رئيسنا، بالقرب من سفارتنا (السفارة التركية) في ستوكهولم، اليوم الجمعة (29 سبتمبر)".

وأضاف البيان: "إن التوقعات الأساسية للمجتمع التركي هي أن تمنع السويد هذه الأعمال المهينة ضد مسؤولينا المنتخبين، والتي يتم تنفيذها بشكلٍ منهجي في البلد المذكور، وكذلك أن تمنع الأنشطة الدعائية المستمرة للمنظمات الإرهابية".