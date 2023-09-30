محمد صلاح ينتظر تحقيق رقم قياسي في صدام توتنهام الليلة

يواصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول سلسلة زحفه نحو الأرقام القياسية في مشوار إحترافه بالملاعب الأوروبية، حيث ينتظر في مباراة اليوم المشتعلة بين فريقه الريدز أمام توتنهام للوصول إلي رقم قياسي جديد يُضاف إلي سجله الذهبي.

محمد صلاح يترقب رقم القياسي في مباراة توتنهام

يخوض محمد صلاح لقاء اليوم بحثًا عن تسجيل هدف وحيد في شباك توتنهام لتحطيم رقم قياسي جديد يُضاف إلي سجله الذهبي في الملاعب الأوروبية.

حيث يتساوى محمد صلاح حاليًا مع روجر هانت، السير كيني دالجليش وإيان راش، كأكثر من سجل من لاعبي ليفربول أمام توتنهام بواقع 8 أهداف مع ليفربول في شباك توتنهام.

ففي حال تسجيل محمد صلاح لهدف أمام توتنهام هوتسبير، سيصبح أكثر لاعب من ليفربول تسجيلًا للأهداف أمام النادي اللندني، وينفرد في القائمة لوحده.

ليفربول وتوتنهام في صدام مشتعل اليوم

يخوض فريق ليفربول لقاء اليوم بحثًا عن مواصلة عروضه المميزة وإستمرار نغمة الإنتصارات التي يعيشها في الفترة الأخيرة، حيث يحتل ليفربول في الوقت الحالي، المركز الثاني في جدول البطولة، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يمتلك فريق توتنهام 14 نقطة في جدول البريميرليج، حاليًا، في المركز الرابع.

يُذكر ان فريق ليفربول تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على وست هام بثلاثة أهداف لهدف، بينما سقط توتنهام في فخ التعادل مع آرسنال بهدفين لمثلهما في ديربي شمال لندن.

جدير بالذكر أن فريقي ليفربول وتوتنهام لم يتذوقا طعم الخسارة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ فاز ليفربول في 5 مواجهات وتعادل في لقاء، بينما حقق توتنهام 4 انتصارات وتعادل مرتين.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، وسيتولي حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام.