ماهي تماثيل عين غزال التي يحتفي بها جوجل؟

أطلق محرك البحث جوجل، اليوم السبت، شعارًا جديدًا يستند إلى تصميم مستوحى من تماثيل عين غزال الأثرية التي تعد من الآثار التاريخية الهامة في دولة الأردن، احتفالًا بهذا النوع المميز من الآثار التي يعود تاريخها إلى العصور الحجرية القديمة.

ما هي تماثيل عين غزالة؟

تعد تماثيل عين غزال الجصية من بين أقدم التماثيل التي صُنعت على يد الإنسان والتي تم اكتشافها حتى الآن، حيث يعود تاريخ هذه التماثيل إلى العصر الحجري الحديث، تحديدًا إلى ما يقرب من 9000 عام قبل الميلاد، نظرًأ لكونها أحد أقدم التماثيل للشكل البشري، وهي التماثيل المكتشفة في الأردن في عام 1983.

يعود اكتشاف تماثيل عين غزال إلى آلاف السنين، حيث تم اكتشاف موقع عين غزال في عام 1974 من قبل عمال البناء الذين كانوا يعملون على بناء طريق سريع يربط عمان بمدينة الزرقاء كان الموقع مأهولًا بالبشر من 7250-5000 قبل الميلاد، وامتدت المستوطنة في أوجها وخلال النصف الأول من الألفية السابعة قبل الميلاد على مساحة 10-15 هكتارًا (25-37 فدانًا) وكان يسكنها حوالي 3000 شخص.

صنع النحاتون القدماء تماثيل عين غزال، ولكن لا يمتلك الباحثون اي معلومات تدل علي السبب وراء صناعتها، إلا أنه من المعروف أنه بعد الانتهاء من صنع تماثيل عين غزال، دفنها الأسلاف في عصور ما قبل التاريخ بطريقة خاصة ومحاذاتها من الشرق إلى الغرب.

تم العثور على إجمالي 15 تمثالًا و15 تمثالًا نصفيًا في مخبأين بفارق زمني يقارب 200 عام بينهما، ولأن هذه التماثيل وضعت بعناية في حفر محفورة في أرضيات المنازل المهجورة، فقد تم الحفاظ عليها جيدًا بشكل ملحوظ.

تأتي احتفالات جوجل من خلال شعار مبتكر Google Doodle جديد يظهر على صفحتها الرئيسية للبحث، وذلك لجميع المستخدمين في معظم الدول العربية مثل: مصر والسعودية والمغرب والجزائر وليبيا وعمان وفي أيرلندا، واعلنت جوجل التي اعتادت على استخدام الشعارات المبتكرة التي تستبدل شعارها على نطاقها الرئيسي للاحتفاء بأحداث مهمة أو شخصيات بارزة في مختلف أنحاء العالم.