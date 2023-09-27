الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جوجل يحتفل بالذكرى الـ25 على إنشائه

جوجل
جوجل

يحتفل محرك البحث"جوجل" العالمي اليوم الاربعاء بالذكرى الـ 25 على إنشائه وذلك من خلال تغيير الشعار الخاص به بمزيج من الألوان المختلفة التي تعبر عن أجواء إحتفالية.

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التحول الرقمي 

وقد لعب محرك البحث"جوجل"، دورًا كبيرًا في إطار التحول الرقمي والتطوير سواء التكنولوجي أو المعرفي وأصبح العالم قرية صغيرة منذ إنشاء المحرك العالمي.

تأسيس شركة جوجل 

الذكرى 25 لإنشاء وقد تم تأسيس شركة جوجل، على يد لاري بيج وسيرجي برين في عام 1998، ومعنى اسم جوجل هو رقم واحد مضاف إليه 100 صفر، وشعار جوجل الأول كان عبارة عن نص من اللون الأزرق.

ويواصل جوجل  التطور والنمو في السنوات المقبلة، ويعمل على تطوير تقنيات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، كما يعد محرك البحث جوجل من أهم أدوات الإنترنت، وقد لعب دورًا مهمًا في تغيير طريقة استخدام الناس للإنترنت، ويتوقع أن يواصل محرك البحث جوجل التأثير على عالم الإنترنت في السنوات القادمة.

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