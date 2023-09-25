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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تود ماتشيكيزا.. يحتفل به جوجل اليوم "محطات في حياة الموسيقار العالمي"

تود ماتشيكيزا
تود ماتشيكيزا

يحتفل محرك البحث العالمي"جوجل"، اليوم الاثنين بالموسيقار العالمي تود ماتشيكيزا وذلك بتغيير وجهته الرئيسية ووضع صورة له، حيث يعد من أبرز الشخصيات الثقافية في تاريخ جنوب إفريقيا.

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ميلاده 


 وقد لد تود توزاما ماتشيكيزا لعائلة موسيقية في كوينزتاون في كيب الشرقية في 7 مارس 1921م، وحصل على دبلومات الموسيقى والتدريس وتولى منصب التدريس في أليس.
و في عام 1947م، انتقل ماتشيكيزا إلى جوهانسبرج حيث أسس مدرسة للموسيقى، وألتي أصبحت مدرسة تود ماتشيكيزا للموسيقى.

حياته 


كما كان أيضًا من أوائل الصحفيين السود الذين عملوا في مجلة drum
وخلال عمله بالصحافة استطاع أن يبرز كصحفي وكاتب وموسيقي موهوب ، المشاركة في إنشاء المسرحية الموسيقية الأسطورية كينغ كونغ في العام 1960م ، التي تحكي قصة ملاكم جنوب إفريقي يتورط في عالم الجريمة.
التحق بكلية سانت بيتر في جوهانسبرج حيث حصل على شهادة الموسيقى والتدريس ، حيث قام بالتدريس في مدارس انجليزية ، كما قام بتأليف أعمال كورالية وأغاني مثل Hamba Kahle، كما شارك في إنشاء المسرحية الموسيقية الأسطورية كينغ كونغ عام 1960 التي تحكي قصة ملاكم جنوب إفريقي يتورط في عالم الجريمة والتي لاقت نجاح كبير في وقتها، والتي على إثرها انتقل إلى لندن.
يعتبر ماتشيكيزا رائدًا في مجال الفن والأدب الجنوب إفريقي ، ومصدر إلهام للأجيال اللاحقة من الفنانين.

وفاته 


وفي عام 1968 م، توفي ماتشيكيزا في لوساكا ، زامبيا ، حيث كان يزور أصدقاء له من حركة المقاومة الجنوب إفريقية.

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