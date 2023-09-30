بمشاركة 15 شركة.. وزارة العمل تطلق ملتقى للسلامة وصحة مهنية ببورسعيد

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد فعاليات ملتقي السلامة والصحة المهنية عن العمل في المرتفعات بشركة قناة السويس للحاويات في شرق التفريعة ببورفؤاد، وذلك بقاعة الاجتماعات بفندق جراند أوتيل وبحضور 15 شركة وبمشاركة 50 مشارك، وممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يعزز الإنتاجية ويحقق العديد من المكاسب للعمال وأصحاب الأعمال.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقريرٍ للوزارة انه شارك في افتتاح الفعاليات المهندس محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، ومحمد خطاب مدير العلاقات العامة بشركة قناة السوبس للحاويات، والمهندس هشام ناجي مديرة إدارة الأمان بشركة قناة السويس للحاويات، و عطوة حسن مستشار الفريق لهيئة قناة السويس لشئون البيئة،مشيراً إلى أنه القى كلمة خلال الملتقى حول أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع مناحي الحياة باعتبارها منهج حياة وقيام مفتشي السلامة بدورهم التوعوي للحفاظ على العامل وبيئة العمل داخل المنشأة، وتأمين المنشآت من إصابات العمل والحوادث الجسيمة.

كما ألقى المهندس محمد منتصر كلمة حول أهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي الجميع من كافة أنواع المخاطر التي تحيط بنا وكيفية الوقاية منها، ودارت المناقشات حول الاشتراطات و الإجراءات التي يتم تطبيقها من خلال منظومة السلامة والصحة المهنية بهيئة قناة السويس و ميناء شرق بورسعيد - شركة قناة السويس للحاويات ،وذلك بغرض تبادل الخبرات بين المنشآت المختلفة الخاصة بالعمليات المشتركة للنشاط الملاحي، وجري عرض إجراءات وإشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تطبق من ميناء شرق بورسعيد أثناء استقبال الميناء لأول سفينة تعمل بالوقود الاخضر(الميثانول) أثناء عملية تزويدها بالوقود داخل المياه الإقليمية، وذلك بالمشاركة مع إدارة البيئة بالمنشأة حيث حصلت الشركة على المركز العاشر عالمياً لمؤشر أداء الموانئ فى مجال الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم.

كما شملت الفعاليات محاضرة حول مخاطر السقوط من المرتفعات وطرق الوقاية منها ، وتعريف مخاطر بيئة العمل ،وكيفية العمل على المرتفعات