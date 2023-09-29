تأهيل الشباب لسوق العمل.. ندوة توعوية فى أسيوط

نفذت إدارة شباب منفلوط بالتعاون مع مركز الإعلام ندوة بعنوان تأهيل الشباب لسوق العمل حاضر فيها دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ،وبحضور احمد جلال ممثل مركز النيل للاعلام، ومحمد ثابت مدير إدارة منفلوط ، ومحمود انور مدير مكتب وكيل الشباب والرياضة باسيوط وذلك بمركز شباب حي السلام.

تأهيل الشباب لسوق العمل يشير إلى العملية التي تهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة للاندماج في سوق العمل والنجاح فيه. يعتبر تأهيل الشباب لسوق العمل جزءًا هامًا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان، حيث يعد الشباب قوة عاملة حيوية وموردًا مهمًا للتنمية الاقتصادية.

أوضح جاد أن عملية تأهيل الشباب لسوق العمل تتضمن عدة جوانب وأنشطة، منها التعليم والتدريب ويشمل ذلك توفير فرص التعليم الجيد والتدريب المهني للشباب. حيث يتم تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية والتقنية التي تحتاجها الصناعات وقطاعات العمل المختلفة وهذا ما تؤول الية وزارة الشباب والرياضة في برامجها المختلفة والمشاركة في برامج التدريب والتطوير: يتم توفير فرص للشباب للمشاركة في برامج التدريب والتطوير التي تساعدهم على اكتساب المهارات العملية وتطوير قدراتهم الشخصية والاجتماعية والإرشاد المهني يتم توجيه الشباب وتوفير الإرشاد المهني لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مهمة بشأن مساراتهم المهنية واختيار وظائف مناسبة وفرص التعليم المستقبلية وريادة الأعمال: يتم تشجيع الشباب على تطوير روح ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهم لبدء مشاريعهم الخاصة وتأسيس الشركات الناشئة وتوفير فرص العمل يجب توفير فرص عمل مناسبة ومتاحة للشباب. يمكن ذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة عمل مناسبة.

واضاف جاد أن تاهيل الشباب لسوق العمل يعتبر عملية مستمرة وشاملة، وتتطلب تعاونًا بين الحكومة والمؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال والمجتمع المحلي. من خلال توفير الفرص والدعم المناسب للشباب، يمكن تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف جيدة والمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات.

وكيل وزارة الشباب باسيوط يلتقي بشباب وفتيات منفلوط "التأهيل والتدريب لسوق العمل"

وكيل وزارة الشباب باسيوط يلتقي بشباب وفتيات منفلوط "التأهيل والتدريب لسوق العمل"

وكيل وزارة الشباب باسيوط يلتقي بشباب وفتيات منفلوط "التأهيل والتدريب لسوق العمل"