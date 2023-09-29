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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: دورة تدريبية لفتيات شمال سيناء على مهنة الخياطة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة العمل ان مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء بدأت فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 14 متدربة بمركز التدريب المهني ببئر العبد، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، في إطار سعي المديرية لتوفير مزيد من برامج التدريب لخدمة أبناء المحافظة من الشباب والفتيات لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتدريب المهني للشباب واكسابها المهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم والمشاركة في عمليات التنمية.. 

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، أن المديرية حريصة على حث الشباب ودعوتهم للحصول على البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها المديرية لهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وخارجها، واكسابهم مهارات تساعدهم في إيجاد فرص عمل مناسبة...


 

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