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السبت 30 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مريضة زهايمر.. إلهام شاهين تكشف سر نجاح دورها في مسلسل ألفريدو (فيديو)

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل تصدر مسلسل الفريدو الترند على محطة البحث جوجل، مشيرة إلى أن هذا المسلسل يناقش معاناة مرضى الزهايمر.

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الهام شاهين: تطالب الدولة بالوقوف مع صناعة السينما وتقديم الخدمات مجانا

هذه الشخصية لم يقدمها أحد من نجمات الفن في مصر

وأضافت إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أنها تبحث عن أدوار غير عادية، وهذه الفكرة والشخصية لم يقدمها أحد من نجمات الفن في مصر.


وتابعت الفنانة إلهام شاهين، أنها تبحث عن موضوعات غير تقليدية، وليست مكررة، وفيها جانب اجتماعي مهم، معقبة: “هذا دائما هدفي تقديم كل ما هو جديد للجمهور”.


 

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