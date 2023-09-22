الهام شاهين: تطالب الدولة بالوقوف مع صناعة السينما وتقديم الخدمات مجانا

أكدت الفنانة إلهام شاهين ان الدولة يجب عليها الوقوف بجانب صناعة السينما، وأن تمنحنا الخدمات مجانا، وتحب السينما وتعرف مردودها المجتمع

وقالت خلال ندوة تكريم الفنان هاني سلامة بمهرجان الغردقة السينمائي الدولي لسينما الشباب: انا كمنتجة لا اريد الربح من وراء السينما ولكن على الاقل ان تعود الأموال زي ما هي لوضعها في فيلم اخر، لكن نحن نضطر لدفع أموال كثيرة جدا نستعين ببلطجية المنطقة لحمايتنا أثناء التصوير، و تصاريح التصوير في الأماكن الخارجية، والأفلام الهامة يتم رفضها من الرقابة بلا اسباب، الدولة تعركل الإنتاج، ونحن لا نريد أن تنتج نريد أن تدعم الصناعة لوجيستيا.

تقام الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.