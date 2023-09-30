جيسوس والهلال.. فوز الزعيم يؤجل رحيل البرتغالي المخضرم

نجح الهلال في تحقيق الفوز على نظيره الشباب بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر دوري "روشن" السعودي لهذا الموسم.



وكانت جماهير الهلال قد شنت هجومًا عنيفًا على خورخي جيسوس، المدير الفني للأزرق، خلال الفترة الماضية، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق آخر ثلاثة مباريات ببطولتي الدوري ودوري أبطال آسيا.

الثقة تعود لجيسوس بعد الفوز على الشباب

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الهلال السعودي قد منحت جيسوس فرصة أخيرة من أجل تطوير مستويات الفريق والنتائج خلال الفترة المقبلة، بعد التعادل نافباخور بدوري أبطال آسيا، وضمك بالدوري.

وأشارت إلى أن الفوز على الشباب اليوم بثنائية المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي وميتروفيتش، جعلت الجماهير والإدارة تبدأ مرحلة الهدوء ودعم المدرب، بعدما كانت قد بدأت رحلة البحث عن خليفة جيسوس خلال الفترة الماضية، وكان على رأس القائمة المرشحة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق.

وأكدت التقارير أن جيسوس كان تحت ضغط كبير طيلة الفترة الماضية، حيث كان ينتابه حالة من القلق حول مستقبله مع الهلال، بعدما كان على وشك الإطاحة به من تدريب الفريق السعودي.

وكان فلامنجو البرازيلي يُراقب موقف جيسوس مع الهلال، حيث رغب في التعاقد معه لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج السيئة التي حققها خلال الفترة الماضية تحت قيادة سامباولي.

الجدير بالذكر أن الهلال نجح في تصدر جدول مسابقة الدوري السعودي ب 20 نقطة، ليستفيد من تعثر اتحاد جدة، والذي تعادل مع الفيحاء ليصل للنقطة ال 19 في المركز الثاني، والتعاون ثالث الترتيب بنفس رصيد العميد، بينما النصر رابعًا ب 18 نقطة.