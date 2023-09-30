رابط التسجيل ببرنامج فعاليات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دعت وزارة الطاقة السعودية كل من يهتم بمجال المناخ الإطلاع على برنامج فعاليات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التسجيل في اسبوع المناخ

ونشرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا رابط التسجيل الخاص بحضور الفعاليات، وذلك في الموقع المخصص له في الرابط التالي: https://menacw23.com

وظائف وزارة الطاقة السعودية

وفي سياق أخر كانت وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، مصدر جذب للكثير من السعوديين خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع اعلانها عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لمختلف المؤهلات.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، ممن يحملون شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

ولفتت الوزارة أن الوظائف الشاغرة متاحة للعمل بفروع الوزارة في كلا من ينبع، والمدينة المنورة، والظهران، والأفلاج، والطائف.

وظائف شاغرة بوزارة الطاقة

وأشارت وزارة الطاقة، إلى أنَّ الوظائف المتاحة جاءت وفق المسميات التالية:

مشرف فريق (ينبع).

– مشرف فريق (المدينة المنورة).

– مشرف فريق (الظهران).

– مشرف فريق (الأفلاج).

– مراقب ميداني (الطائف).

– مراقب ميداني (المدينة المنورة).

وزارة الطاقة..التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023م.

ودعت الوزارة كل من يرغب في التقديم الإطلاع على تفاصيل أكثر عن شروط كل وظيفة ومعايير التسجيل فيها، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي

https://careers.moenergy.gov.sa/ar/job-search-results/