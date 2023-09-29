كب وقصير مايا دياب بقوام مرسوم ومتابع يغازلها

تفضل الإعلامية اللبنانية مايا دياب للأزياء الأنوثية التي تبرز سحر قوامها الرشيق ووزنها المثالي لتتصدر الأنظار اينما ظهرت.

وبدت مايا دياب بإطلالة ساحرة تشبه أميرات عالم ديزني بأسلوب لافت، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، ينتمي لقصة الكب، والاكمال المنسدلة، صمم من قماش الترتر اللامع بالألوان المتوهجة، بشكل مثير، لتخطف الأضواء من جديد.

واكلمت فخامة إطلالتها بحبات الألماس مع أسورة لافته.

أما من الناحية الجمالية، فضلت تسريحة شعر لافته بالضفيرة الطويلة، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه ليتناغم مع لون بشرتها البرونزية.

مايا دياب (12 نوفمبر 1980) مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.