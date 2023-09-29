الهلال والشباب.. نيمار يهدر ركلة جزاء في شوط أول سلبي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والشباب بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الاسبوع الثامن في الدوري السعودي للمحترفين.

وأهدر النجم البرازيلي نيمار ركلة جزاء في الدقيقة 36 لتضيع فرصة التقدم للهلال.

مباراة عنوانها الإثارة لما يملكه الفريقين من لاعبين مميزين، وقد تكون الكفة أكثر للزعيم المدجج بالنجوم العالمية على رأسهم نيمار دي سيلفا، وسافيتش، ونيفيز، وياسين بونو، ومالكوم، فيما يتسلح الشباب بقائده بانيجا، وكويلار ويانيك كاراسكو رومان سايس.

وتعثر الهلال في مباراته الماضية أمام ضمك بهدف لكلاهما والتي جمعت بينهما في الجولة السابعة من الدوري السعودي.



فيما فاز الشباب على نظيره الحزم برباعية مقابل هدف تحت قيادة مدربه الجديد خوان بروان.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 17 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.