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فيضانات قوية تُغرق نيويورك الأمريكية وتُربك الرحلات الجوية (شاهد)
الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الفيضانات تجتاح ولاية نيويورك.. عاصفة “أوفيليا” وكارثة جديدة

الفيضانات تجتاح ولاية
الفيضانات تجتاح ولاية نيويورك

اجتاحت الفيضانات ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة النقل.

وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، حالة الطوارئ.

وتسببت العاصفة الاستوائية "أوفيليا" في هطول أمطار غزيرة عبر وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي، مما تسبب في فيضانات في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب ما أورده موقع "الشرق" الإخباري.

وأغلقت الفيضانات في نيويورك الطرق وتعطلت خدمة مترو الأنفاق، وأغلق مطار لاجوارديا الدولي مع تزايد تأخير الرحلات، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، أن الأمطار سقطت بمعدل– أكثر من 4 بوصات – على أجزاء من بروكلين خلال ثلاث ساعات صباح الجمعة.

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