الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

كلب يقتحم ملعب في مباراة (شاهد)

كلب يقتحم الملعب
كلب يقتحم الملعب

شهد الدوري المكسيكي واقعة غريبة وطريفة وذلك بعد اقتحام كلب الملعب أثناء مباراة وأمسك بالكرة وسط اندهاش الجماهير.

 

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واقعة طريفة بالدوري المكسيكي.. كلب يقتحم المباراة ويخطف الكرة "فيديو"

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ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية لحظة اقتحام الكلب لملعب المباراة والاستحواذ على الكرة.

وظهر الكلب داخل الملعب في مباراة جمعت دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المحلي.

 

وأخذ الكلب الكرة وركض بها وسط متابعة اللاعبين وملاحقة رجال الأمن دون القدرة على الإيقاع به لعدة دقائق، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من إمساكه.

 

وانتشر المقطع على العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تخلله أصوات الجمهور يهتفون لطرافة الحادثة.

https://twitter.com/i/status/1707199233722364407

 

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