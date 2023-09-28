واقعة طريفة بالدوري المكسيكي.. كلب يقتحم المباراة ويخطف الكرة "فيديو"

شهد الدوري المكسيكي واقعة من عجاب وطرائف كرة القدم، بعدما إقتحم كلب إحدي المباريات وتمكن من خطف الكرة وتوقف المباراة لمدة ما يقرب من دقيقة.

حيث شهدت مباراة فريقي دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المكسيكي إقتحام كلب من خارج الملعب للمباراة، ويتمكن من خطف الكرة والجري داخل الملعب وسط فشل الإمساك به لمدة 60 ثانية وركض وسط متابعة من اللاعبين ومطاردة من رجال الأمن.

وبعد ما يقرب من أكثر من دقيقة نجح أحد لاعبي فريق أوكساكا في الإمساك بالكلب الذي صال وجالي في الملعب ممسكًا بالكرة في فمه، ليدخل أمن الملعب ويسيطر علي الكلب لتستأنف المباراة بشكل طبيعي.

ونشرت قناة "بيكانتي" المكسيكية عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من المباراة كالتالي:

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