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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يطلق مرحلة جديدة لبرنامج ريادة الأعمال ضمن مشروع تنمية الأسرة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستأنف المجلس القومي للمرأة مرحلة جديدة من برنامج ريادة الاعمال في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، ويتم تنفيذ البرنامج على مستوى 22 محافظة تحت عنوان " رائدة"، حيث يستهدف البرنامج 114000 سيدة، من خلال تنفيذ 4500 تدريب.

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رئيسة القومي للمرأة تلتقي القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة بالقاهرة

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المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط ينظم أمسية ضمن أمسيات الأسرة المصرية

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القومى للمرأة يطلق مرحلة جديدة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات بـ 22 محافظة

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المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينفذ فعاليات حملة "بلدي أمانة"

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المجلس القومي للمرأة يختتم جلسة الاعتماد السابعة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات

 

يهدف التدريب الى تعريف  السيدات بمبادىء ريادة الاعمال، ودورة حياه المشروع، وخطوات المشروع ومصادر التمويل ، والمهارات الواجب توافرها في رائدة الاعمال ،ومهارات التفاوض والابتكار والتخطيط للمشروع وادارة الوقت وكيفية اعداد نموذج العمل التجاري ، بالإضافة إلى أنه يشارك في التدريبات اكثر من 400 مدرب ريادة اعمال على مستوى محافظات الجمهورية.

 

تدريب 124000 سيدة على مستوى 20 محافظة 

 

جدير بالذكر ان المجلس القومي للمرأة  قام بتدريب 124000 سيدة على مستوى 20 محافظة من محافظات المرحلة الاولى لحياة كريمة في اطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى مايو 2023.

 

 

 

الجريدة الورقية