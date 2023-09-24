المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينفذ فعاليات حملة "بلدي أمانة"

أعلنت الدكتورة مروة كدواني، مقررة في المجلس القومي للمرأة بأسيوط، أن المجلس نفذ حملة توعوية تحت عنوان "بلدى أمانة" في محافظة أسيوط. استهدفت الحملة عددًا من النساء والرجال والأطفال في قرى مراكز المحافظة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الآفاق الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشاريع الوطنية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، رجالا ونساء، ورفع مستوى الوعي حول التحديات التي تواجه المجتمع، خاصة في ظل هذه التحديات. الأزمات العالمية بمشاركة قيادات المجلس وميسري مجموعات الادخار والقروض الرقمية ومجموعة من المتطوعين الشباب وميسرات مبادرة دوي لتمكين الفتيات، بالإضافة إلى مشاركة القيادات الدينية، بما في ذلك المشايخ والقساوسة الذين يشاركون في جلسات الحوار، والدعاة والراهبات الأعضاء في مبادرة سفراء الحب والسلام.

جدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من حملة "بلدي أمانة" الموسعة لطرق الأبواب بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر لمدة شهرين وسيتم تنفيذها في عدة قرى بمراكز محافظة اسيوط مبادرة حياة كريمة مبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة خارج المبادرة.