القومى للمرأة يطلق مرحلة جديدة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات بـ 22 محافظة

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة، يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده ضمن برنامج التثقيف المالي حيث تبدأ مرحلة جديدة من البرنامج يستهدف خلالها ٢٨ ألف سيدة على مستوى 22 محافظة، من خلال تنفيذ 800 تدريب.

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الأنشطة اللاتى يقمن بها خلال خمسة أيام فترة التدريب، ويتم تدريبهن على عدة موضوعات منها كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

جدير بالذكر أن المجلس قام بتدريب 40.000 سيدة خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى مايو 2023 على مستوى محافظات ومراكز المرحلة الأولى من محافظات حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.