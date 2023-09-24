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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المجلس القومي للمرأة يختتم جلسة الاعتماد السابعة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات

فعاليات جلسة الاعتماد
فعاليات جلسة الاعتماد السابعة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات جلسة الإعتماد السابعة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO  في إطار مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس و المغرب، واستمرت على مدار 5 ايام متتالية،  واستهدفت 15 متدربة ممن تقدمن للحصول على البرنامج،  و اعتماد 7 مدربين ممن قام المجلس والمنظمة بتدريبهم وتأهيلهم خلال الفترة الماضية لاعتمادهم كمدربين وطنيين لبرنامج "التعامل الرشيد مع أموالي".

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يهدف البرنامج إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال عده انشطة يقمن بها ويتضمن العديد من الموضوعات منها تحديد الاهداف المالية وكيفية الفصل بين الاحتياجات والراغبات وكيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الانسب وفق الهدف ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمه تمويل القرض و التعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

 ويواصل المجلس القومي للمرأة مع منظمة العمل الدولية اعتماد المدربين تباعاً وفق تقييمهم، حيث تم تدريب 107 مدربين تثقيف مالي، واعتُمد منهم 36 مدربًا اعتماداً وطنياً.

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