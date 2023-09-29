نقيب الفلاحين: يحذر من زيادة البناء بالأراضى الزراعية خلال الانشغال بالانتخابات الرئاسية

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان وتيرة التعديات علي الأراضي الزراعية ازدادت هذه الايام في ظل الانشغال بالانتخابات الرئاسية وتراخي المحليات والجهات المعنيه في منع البناء علي الاراضي الزراعيه بحزم مثلما كان الحال في السنوات الأخيرة.



واضاف نقيب الفلاحين ان التعديات علي الاراضي الزراعيه خطر علي الأمن الغذائى المصري ويؤدي الي تفاقم إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه.

الفلاحين: يجب الحفاظ على الأرض الزراعية الخصبه القديمه



وأوضح نقيب عام الفلاحين ان الحفاظ علي الارض الزراعية الخصبه القديمه افضل من استصلاح اراضي صحراوية جديده واقل تكلفه والبناء في الصحراء افضل من البناء علي الاراضي الزراعية حيث أن استصلاح اراضي جديده يحتاج نقل المياه والطمي والتسوية وهو ما يكلفنا الملايين في الوقت الذي يستحيل أن تصبح الارض الصحراويه كالأراضي الطينية القديمة من حيث الجودة لذا علي كل المصريين التكاتف ومساعدة الدولة للحفاظ على الاراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.





واكد ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان البناء في الصحراء افضل صحيا و يعطي طرق اوسع ويساهم في الحفاظ علي التوازن البيئي ويمنع ظاهره التصحر ويفتح افاق اقتصاديه جديده تساهم في التنميه والازدهار وتخلق فرص عمل جديده وتزيد فرص الاستثمار الزراعي كما تساهم في زيادة الانتاج الزراعي والصناعي مطالبا الحكومه بالتصدي بجزم وبكافة السبل لهذه التعديات.