بعد التفجير الانتحاري.. باكستان تُعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام

على خلفية سقوط عشرات القتلى والجرحى في تفجير انتحاري استهدف مسجد خلال موكب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أعلن وزير الإعلام في إقليم "بلوشستان" الباكستاني، جان أشاكزاي، الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الجمعة، أن أشاكزاي ناشد المواطنين التبرع بالدم بشكل عاجل للمساعدة في إنقاذ الجرحى.

وقد أسفر التفجير الانتحاري الذي شهده إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان، عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا من بينهم ضابط شرطة، بالإضافة إلى إصابة نحو 50 آخرين بعضهم في حالة حرجة.

وقال نائب المفتش العام للشرطة منير أحمد لرويترز إن "المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة".

كما أضاف أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي وهو يوم عطلة عامة.

عمل شائن

بدوره وصف وزير الداخلية سارفراز بوجتي الانفجار بأنه "عمل شائن جداً".

ويتلقى الضحايا العلاج في مستشفيات بلدة ماستونج القريبة.

إلى ذلك لم تتبن أي جماعة الانفجار، فيما نفت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.

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