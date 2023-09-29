وفاة 52 شخصًا في هجوم انتحاري استهدف تجمعًا دينيًا بباكستان

قُتل ما لا يقل عن 52 شخصا وأصيب أكثر من 50 بباكستان خلال هجوم انتحاري استهدف تجمعا دينيا بمناسبة مولد النبي محمد في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب البلاد.

وقال نائب المفتش العام للشرطة الباكستانية منير أحمد لرويترز إن "المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة"، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي وهو يوم عطلة عامة.

إعلان حالة الطوارئ

ومن جانبه، قال ضابط الشرطة عزام خان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التفجير استهدف أشخاصا تجمعوا خارج المسجد في بلدة ماستونج بإقليم بالوشستان.

وقال خان إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، حيث أُعلنت حالة الطوارئ. وطوقت قوات الأمن المنطقة.

ونفت حركة طالبان باكستان، وهي حركة تنضوي تحت لوائها عدة جماعات متشددة، مسؤوليتها عن الهجوم.

ويتلقى الضحايا العلاج في مستشفيات بلدة ماستونج القريبة.

ووصف وزير الداخلية سارفراز بوجتي الانفجار بأنه "عمل شائن جدا".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يأتي وسط تصاعد الهجمات تتبناها جماعات مسلحة في غرب البلاد، مما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير.

وفي يوليو، قُتل أكثر من 40 في تفجير انتحاري في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، أثناء تجمع لحزب سياسي ديني.

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