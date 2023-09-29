الخليفي: مبابي الأفضل في العالم وسيبقى في باريس سان جيرمان

أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على سعادته بإستمرار كيليان مبابي مع فريقه رغم ما تردد خلال الشهور الماضية حول إمكانية رحيله.

وقال ناصر الخليفي في تصريحات صحفية : “ كيلايان مبابي هو لاعب في باريس سان جيرمان، نحن سعداء بتواجده معنا وسيبقى معنا مستقبلاً ”.

وأضاف الخليفي في تصريحاته المقتضبة لمحطة Meczyki البولندية: “ انه يحب النادي وهو لاعب رائع بكل تأكيد، هو الاعب الأفضل في العالم ونحن سعداء بذلك ”.

باريس سان جيرمان يكشف موقف مبابي من مباراة كليرمون

على جانب آخر كشف نادي باريس سان جيرمان عن جاهزية كيليان مبابي لمباراة كليرومون المقرر لها مساء غدً السبت ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وكان مبابي قد تعرض للإصابة بكدمة في الكاحل خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام مارسيليا.

ويغيب عن البي اس جي في لقاء الغد كلا من: كيلور نافاس ونونو مينديز بداعي الإصابة، بالإضافة لأسينسيو وكيمبيمبي لعدم الجاهزية.