باريس سان جيرمان يضرب مارسيليا برباعية نظيفة في كلاسيكو الدوري الفرنسي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على نظيره مارسيليا بأربع أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب بارك دي برانس في الجولة السادسة من عمر الدوري الفرنسي.

إقرأ أيضًا..

وتقدم النجم المغربي أشرف حكيمي بالهدف الأول من تسديدة عالمية بعد ضربة حرة خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 8 من عمر الشوط الاول، ثم أضاف راندال مواني الهدف الثاني بعد متابعة لتسديدة حكيمي في الدقيقة 37.

وفي الشوط أضاف psg الهدف الثالث من رأسية جونسالو راموس بعد في الدقيقة 47 ، وقبل نهاية اللقاء نجح جونسالو راموس في تسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلي النقطة 11 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما يتوقف فريق مارسيليا عند المركز السابع برصيد 9 نقاط.





