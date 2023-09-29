العالم تعرض لصدمة في أسعار الغذاء والطاقة بعد كورونا والحرب الروسية (شاهد)

قال الدكتور فرج عبد الله أستاذ الاقتصاد، إن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تأثرت بشدة من تداعيات كورونا، فبعد جائحة كورونا تعرض العالم كله إلى صدمة تمثلت في أسعار الغذاء والطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من زيادات متتالية في أسعار الغذاء خصوصا ملف الحبوب والزيوت.

بوبات الشحن

وتابع “عبد الله" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، بالإضافة إلى ما سبق فأن هناك تأثر في زيادة بوبات الشحن على مستوي العامل وتأمين الأسهم من الإجراءات التي دفعت في النهاية إلى زيادت متتالية ومفرطة في معدلات التضخم، وعلى أثرها تأثرت موازنات العالم كله ومن ثم كان هناك اجراءات استثنائية للفئات الأولى بالرعاية.

إجراءات حماية ورعاية المواطنين

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن إجراءات حماية ورعاية المواطنين تمثلت في الفئات الذين تأثروا من تداعيات أزمة كورونا، فكان هناك منظمة كبيرة من القطاعات التي ترعاها الدولة، ومن هنا تم تدعيم الفئات الاولى بالرعاية وحمايتها من الدخول تحت خط الفقر.