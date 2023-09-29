الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عودة مهرجان رقصة التنين بعد توقف 3 سنوات بسبب كورونا (فيديو)

مهرجان التنين
مهرجان التنين

عاد مهرجان رقصة التنين، في هونج كونج بعدج 3 سنوات توقف بسبب كورونا، واحتشد السكان والزوار في تاي هانج في هونج كونج لأداء رقصة التنين الناري احتفالا بالمهرجان، حيث تحاول الحكومة تشجيع الناس على البقاء خارجا لوقت لاحق وتعزيز الاقتصاد بعد حلول الظلام.

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يعود تاريخ التقليد إلى قرون، وهو جزء من التراث الثقافي الوطني غير المادي، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب الوباء.

300 فنان يحملون التنين ويرقصون به

وحمل أكثر من 300 فنان تنينًا مصنوعًا من أعواد البخور المشتعلة والحبال والروطان والقش عبر شوارع وأزقة الحي على خلفية رنين الصنوج والطبول.

جاء أورفيك باتيل وزوجته، في الخمسينيات من العمر، لمشاهدة موكب رقصة التنين على الرغم من أنهما لا يعرفان شيئًا عن التقليد.

وقال باتيل: "لم نقم بواجبنا المنزلي، لقد جئنا فقط لنرى ما هو عليه، رائحة البخور... تذكرنا بالوطن”. 

أحضرت امرأة في الأربعينيات من عمرها، ذكرت أن لقبها هو هوي، ولديها، خمسة وسبعة أعوام، إلى الحدث لأول مرة، وقالت: "إنه تقليد نريد أن نظهره للأطفال".

واستمرت الرقصة نحو ساعتين، ويصادف المهرجان الذي يطلق عليه أيضا مهرجان منتصف الخريف يوم الجمعة، وسيكون الأداء النهائي يوم السبت.

ويعتقد أن الرقصة نشأت في القرن التاسع عشر، عندما شعر سكان هاكا أنهم تغلبوا على الطاعون من خلال عرض الوحش الناري في الحي.

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