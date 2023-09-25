كوريا الشمالية تُعيد فتح حدودها للأجانب بعد إغلاقها بسبب كورونا

قررت "كوريا الشمالية"، السماح للأجانب بدخول البلاد اعتبارًا من الإثنين، بعد قيود صارمة فرضتها بيونج يانج عقب انتشار فيروس "كورونا" واستمرت أكثر من 3 سنوات، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها إلى حد كبير منذ مطلع 2020 إثر وباء كوفيد.

وذكرت شبكة "سي سي تي في" الصينية الرسمية الاثنين أن كوريا الشمالية أعلنت بأنها ستسمح للأجانب بدخول أراضيها.

حجر صحي بسبب كورونا

وأضاف التقرير أن الأجانب سيخضعون لفترة حجر صحي ليومين لدى وصولهم.

ولم يقدم التقرير معلومات إضافية عن مصدر الإعلان، علما بأن وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية لم تنشر أي معلومات عن إعادة فتح الحدود.

وأفادت شركة صينية تسير رحلات إلى كوريا الشمالية هي "رحلات مضيق داندونغ الوطنية" لأتباعها على موقع "وي تشات" الاجتماعي "لم تستأنف الرحلات في الوقت الحالي.. انتظروا وتحلوا بالصبر".

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن بيونغ يانغ خففت ببطء القيود الحدودية التي فرضتها منذ ما يقرب من أربع سنوات من خلال السماح لوفود رفيعة المستوى من الصين وروسيا بزيارة البلاد في يوليو، ثم إرسال طائرات تجارية في أغسطس إلى بكين وفلاديفوستوك لإعادة الدبلوماسيين والطلاب والعمال الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب القيود الحدودية.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية قررت إعادة فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج بعد عزلة صارمة فرضتها خلال جائحة كوفيد-19.