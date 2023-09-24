أمين التعاون الإسلامي يبحث مع وزير خارجية باكستان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية جليل عباس جيلاني، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال(78) بنيويورك.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد عددا من القضايا على جدول أعمال المنظمة ومن ضمنها القضية الفلسطينية، وجامو وكشمير، ومكافحة الإسلاموفوبيا.

وثمن وزير خارجية باكستان الدور المحوري الذي تؤديه المنظمة في الدفاع عن هذه القضايا.