قبل انطلاق الخريف..هل تعود عاصفة التنين مرة أخرى... الأرصاد ترد

انتشرت في الساعات الأخيرة العديد من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة عاصفة التنين خلال أيام، وبالتحديد مع بداية فصل الخريف، بعد فاصل يبعد أربع سنوات عن حدوثها للمرة الأولى في أكتوبر 2019.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تعود عاصفة التنين إلى مصر في الأيام المقبلة وتحديدًا خلال فصل الخريف، الذي يبدأ فلكيًا يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، حيث سيكون معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى منه في السنوات الماضية.

عاصفة التنين

وتحدث عاصفة التنين، نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما يتبعه من تقلبات جوية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، إضافة إلى تكاثر السحب العالية والمتوسطة التي تؤدي إلى سقوط الأمطار بكميات كبيرة، مما يترتب عليه عدد من الكوارث البيئية.

وتعرضت مصر عام 2019، لما يطلق عليها إعلاميا بـ"عاصفة التنين"، إذ شهدت البلاد خلالها سقوط أمطار غزيرة وصلت لحد السيول أحيانا، وصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط واضح للرياح.

وتم تسمية عاصفة التنين بهذا الاسم نتيجة شكل المنخفض الجوي الذي يظهر على شكل تنين في الخرائط، ليصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بذلك ويعرف إعلاميا بذلك الاسم، فيما يشهد فصل الخريف وبدايات الشتاء عموما تغيرات جوية ملحوظة نتيجة المنخفضات الجوية المتوسطة.

عواصف وتقلبات مع انطلاق الخريف

من جهتها أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن لا يمكن التنبؤ خلال الفترة المقبلة بما إذا كانت عاصفة "التنين" سوف تعود مرة أخرى إلى مصر أم لا، لكن مع بداية الخريف الذي يعد فصل التقلبات الجوية، من المتوقع أن تحدث عواصف جوية أخرى نتيجة الاحترار العالمي والتغيرات المناخية التي تتسبب في حدوث تطرف مناخي.