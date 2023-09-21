الأرصاد تحسم الجدل حول عاصفة التنين وتأثيرها على البلاد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا، اليوم الخميس، 22 سبتمبر 2023، نفت فيه ما تردد عن وصول عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الهيئة أن الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت أن فترات الليل ستكون لطيفة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض في نسب الرطوبة

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع انخفاض في نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مع ظهور شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكانت الأرصاد الجوية، أعلنت أنه من المتوقع أن تعود عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة من فصل الخريف.

منخفض التنين

يحدث منخفض التنين نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، بمنخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، وهو الأمر الذي يترتب عنه انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب العالية والمتوسطة، التي تعمل على سقوط أمطار بكميات غزيرة.

وكانت قد شهدت حالة الطقس، خلال الأيام القليلة الماضية، تحذيرات في العديد من الدول؛ نتيجة العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا وخلفت وراءها ضحايا ومصابين.

وقدمت العاصفة دانيال إلي مصر بعد أن أثرت بشكل كبير على المدن الساحلية اليونانية، والتي انتقلت في الساعات الأخيرة إلى الشواطئ الليبية، وعملت على ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية، وكميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والرعدية.

ووصلت العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية، خاصة السواحل الغربية للبلاد ومحافظة مطروح، ومدينتي السلوم والضبعة.