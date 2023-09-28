وكيل تعليم الوادي الجديد يؤكد تنمية نظام التعليم وتطبيقه بمعايير متفوقة

في اطار الدور الكبير للتعليم في تنمية المحافظات والمناطق المختلفة في الدولة يؤكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد إن الوادي الجديد على اهتمام ورعاية القيادة السياسيىة والتنفيذية للدولة بتطوير التعليم في الوادي الجديد وتطبيقه بمعاير متميزة.

ويأتي افتتاح المدرسة الرسمية الدولية التي تعد الأولى من نوعها في الصعيد كنموذج مثالي لتطوير التعليم في المنطقة، حيث يتم تطبيق المناهج البريطانية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومؤسسة المدارس الدولية. وتقدم المدرسة شهادة الـ”IG” البريطانية وكذلك، هناك مدرسة مصرية يابانية في الخارجة وهي أحدث مدرسة تابعة للتعليم الفني الذي يسير بخطى ثابتة نحو التطور لأجيال مستقبلية واعدة تسعى نحو سوق العمل الحر، وهي مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى يمكن لمحافظة الوادي الجديد استقطاب طلاب من مختلف الأعمار للتعليم في بيئة تعليمية عالية المستوى، مما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع المستوى العلمي في الوادي الجديد وأكد علي استعداد وجاهزية مدارس المحافظة لاستقبال طلابها في بداية الأسبوع المقبل، وعبر عن تمنياته الصادقة للعاملين في قطاع التعليم بالمحافظة وطلابها بعام دراسي سعيد.

يشكل التعليم المتميز في الوادي الجديد جزءًا هامًا من رؤية الحكومة في تطوير المحافظات والاستثمار في الموارد البشرية. يتم توفير البنية التحتية اللازمة في المحافظة لتحقيق تعليم متميز يساهم في تأهيل الشباب وتطوير قدراتهم لمواجهة احتياجات سوق العمل.

تهدف الحكومة إلى تحقيق العدالة التربوية بين جميع المحافظات المصرية، وتعمل على توسيع نطاق التعليم المتميز في الوادي الجديد. يعكس هذا الاهتمام المتزايد تصميم الحكومة على مواكبة التقدم التكنولوجي ورفع مستوى التعليم في مصر بشكل عام.

باستمرار تحديث المعايير التعليمية وتطوير المناهج الدراسية، ستظل المدارس في الوادي الجديد ملتزمة بتوفير تعليم متميز يمنح الطلاب المعرفة والمهارات اللازمة لمستقبل واعد. تعتبر المدرسة الدولية الرسمية في الوادي الجديد خطوة هامة نحو النجاح والتقدم، ونأمل أن تكون نموذجًا يحتذى به في مجال التعليم في المناطق النائية في مصر.

يضم الوادي الجديد مدارس حكومية تتبع المناهج المصرية التقليدية، ولكن بفضل وجود المدرسة الدولية تتاح فرصة للطلاب لاختيار أسلوب تعليم يتلاءم مع احتياجاتهم ويتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي. كما يتميز النظام الدراسي في المدرسة الدولية بتبنيه أساليب تعليمية مبتكرة وتكنولوجيا حديثة لتعزيز تفكير الطلاب وتنمية مهاراتهم العقلية والاجتماعية.

ويرى العديد من الخبراء التربويين أن فتح مدرسة دولية في منطقة نائية مثل الوادي الجديد يسهم في زيادة نسبة التعليم الجيد وتقليل فجوة التعليم بين المدن الكبرى والمناطق النائية. وبالتالي، فإن تطوير التعليم في الوادي الجديد يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التكافؤ في فرص التعليم لجميع الطلاب في مصر.

وتعد المدرسة الدولية في الوادي الجديد بالتأكيد إضافة قوية إلى مجال التعليم في المحافظة، وتشكل فرصة للطلاب للوصول إلى تعليم عالي الجودة ومعايير دولية. إن استثمار القيادة السياسية في المنطقة يعكس اهتمامها العميق بتحسين البنية التحتية التعليمية بالوادي الجديد وتطوير القدرات العقلية للشباب في المحافظة.

في النهاية، من المؤكد أن مدرسة الـ "IG" الدولية في الوادي الجديد ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى التعليم في المحافظة وتمكين الطلاب من الوصول إلى فرص تعليمية عالية الجودة ومتميزة. ومن المتوقع أن تشهد المدرسة الدولية تطورًا ملحوظًا في السنوات القادمة وتصبح مرجعًا للتعليم المتميز في الوادي الجديد.