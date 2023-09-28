تعليم الوادى الجديد تهنئ المواطنين بالمولد النبوي: التعليم يعتبر ركيزة أساسية لتنمية الأمم

قدم المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، خالص التهنئة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ، وكذلك لجميع الشعب المصري ومواطني الوادى الجديد وجميع العاملين بقطاع التعليم، بمناسبة المولد النبوي الشريف وبهذه المناسبة، يتمنى المهندس سيد عبدالعزيز أن يعم السلام والسعادة قلوب الجميع، وأن يتحقق التقدم والازدهار في جميع المجالات، خاصة في مجال التعليم.

إن التعليم يعتبر ركيزة أساسية لتنمية الأمم وبناء المجتمعات المزدهرة، ولذا، فإن المهندس سيد عبدالعزيز يثمن ويقدر جهود القيادة السياسية في تعزيز وتطوير قطاع التعليم في مصر، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات التعليمية المبتكرة، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم.

ومن جانبه، يعبر المهندس سيد عبدالعزيز عن امتنانه وتقديره للمعلمين والموظفين والإداريين في مجال التعليم بالوادى الجديد، الذين يعملون بجد واجتهاد لتقديم أفضل تجربة تعليمية للطلاب. إن وجود كوادر تعليمية مؤهلة ومتحمسة أمر حاسم في بناء جيل من الشباب المثقفين والمتعلمين.

وفي الختام، يشدد المهندس سيد عبدالعزيز على أهمية المضي قدمًا في تحقيق أهداف التعليم المستدامة، وتعزيز جودة التعليم بمختلف المستويات الدراسية، وتطوير برامج تعليمية مبتكرة تعزز قدرات الطلاب وتمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل.