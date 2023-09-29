انتظام حركة الملاحة للسياحة والنقل بنهر النيل في المنيا

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 29 سبتمبر ، إنتظاما لحركة الملاحة للسياحة والنقل ، من حيث عبور ، السفن ، والبواخر ، والمراكب الشراعية بنهر النيل في المنيا ، بغرض السياحة والنقل .

انتظمت حركة الملاحة لعبور السفن والبواخر السياحية بقصد السياحة ، وكذلك حركة نقل البضائع للرخام والكتل الحجرية والفوسفات والبضائع المتنوعة ، من خلال (وابور) النيل ، والذي يسير طبقا لخريطة ملاحية لنقل البضائع بمحافظات صعيد مصر ( المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ) من وإلى القاهرة والعكس .

كما انتظمت حركة صيد الأسماك بنهر النيل ، والبحر اليوسفي ، وترعة الإبراهيمية ، بالقوارب والشباك ، والتي تعد مصادر رئيسية للثروة السمكية بالمحافظة ، في ظل حملات متابعة رقابية من رجال المسطحات المائية بالمنيا ، من حيث رخص الملاحة ، وسلامة معديات نهر النيل ، ووجود وسائل الإنقاذ بالبواخر، والسفن ، من اطواق النجاة ، وكذلك إستمرار عمليات الصيانة الدورية بصفة مستمرة ، لحماية الركاب من المواطنين والمركبات ، والحمولة المقررة من حوادث الغرق.

يعد نهر النيل ، هو شريان الحياة من حيث المصدر الرئيسي لمياه الشرب ، وكذلك استخدامه في نقل البضائع بين المحافظات المترامية بطول نهر النيل ، وعبور السفن والبواخر ، بغرض السياحة النيلية ، والوصول لنهاية نهر النيل بمصر المحروسة بأسوان ، مارا بمناطق آثار جبل الطير بسمالوط للسيدة العذراء وآثار الأقصر وأسوان .