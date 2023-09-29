الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

انتظام حركة الملاحة للسياحة والنقل بنهر النيل في المنيا

انتظام الملاحة بنهر
انتظام الملاحة بنهر النيل

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الجمعة  29 سبتمبر ، إنتظاما لحركة الملاحة  للسياحة والنقل ، من حيث عبور ، السفن ، والبواخر ، والمراكب الشراعية بنهر النيل في المنيا ، بغرض السياحة والنقل  .

 

انتظمت  حركة  الملاحة لعبور السفن والبواخر  السياحية بقصد السياحة ، وكذلك حركة نقل البضائع للرخام والكتل الحجرية والفوسفات والبضائع المتنوعة ، من خلال (وابور) النيل ، والذي يسير طبقا لخريطة ملاحية لنقل البضائع بمحافظات صعيد مصر ( المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ) من وإلى القاهرة والعكس .

 

كما انتظمت حركة  صيد الأسماك بنهر النيل ، والبحر اليوسفي ، وترعة الإبراهيمية ، بالقوارب والشباك ، والتي تعد مصادر رئيسية للثروة السمكية بالمحافظة ، في ظل حملات متابعة رقابية من رجال المسطحات المائية بالمنيا ، من حيث رخص الملاحة ، وسلامة معديات نهر النيل ، ووجود وسائل الإنقاذ بالبواخر،  والسفن ، من اطواق النجاة ، وكذلك إستمرار عمليات الصيانة  الدورية بصفة مستمرة ، لحماية الركاب من المواطنين والمركبات ، والحمولة المقررة من حوادث الغرق.

 

يعد نهر النيل ، هو شريان الحياة من حيث المصدر الرئيسي لمياه الشرب ، وكذلك استخدامه في نقل البضائع بين المحافظات المترامية بطول نهر النيل ، وعبور السفن والبواخر ، بغرض السياحة النيلية ، والوصول لنهاية نهر النيل بمصر المحروسة بأسوان ، مارا بمناطق آثار جبل الطير بسمالوط للسيدة العذراء وآثار الأقصر وأسوان .

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